Jubilarissen bij Flora in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Zondag 7 juli hield muziekvereniging Flora ter afsluiting van het muzikale seizoen 2018/2019 haar jaarlijkse barbecue. Tijdens deze middag zijn Wim Buis en dirigent Dick-Jan Veerbeek in het zonnetje gezet, omdat zij een bijzonder jubileum te vieren hadden.

Wim Buis ontving de KNMO-speld (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap van de vereniging. Dick-Jan Veerbeek is in 1994 bij Muziekvereniging Flora begonnen als dirigent en is inmiddels al 25 jaar de muzikale leider van het orkest, een mijlpaal waar niet ongemerkt aan voorbij gegaan kan worden. Beide jubilarissen van harte proficiat.

Maandag 8 juli werd het seizoen muzikaal afgesloten met gezellige muziek op het Ad Verschurenplein. Orkest en dirigent gaan genieten van een welverdiende vakantie om medio augustus weer te starten met de repetities.