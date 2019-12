Jozefschool zet ouderen in het zonnetje

Aalsmeer – Vorige week vrijdag vond het jaarlijks terugkerende feest ‘zon in de schoorsteen’ weer plaats. Dit is een initiatief van de Jozefschool om rondom de feestdagen eenzame ouderen in het zonnetje te zetten. In de periode dat de Pieten voor alle kinderen door de schoorsteen komen om de schoentjes te vullen, vullen de leerlingen van de bovenbouw van de Jozefschool de harten van ouderen met liefde en warmte.

De hele week hebben de kinderen in groepjes hard gewerkt om surprises te maken. Van school hebben zij een geldbedrag gekregen, hiervan zijn ze in groepjes op donderdag in de Zijdstraat cadeautjes gaan kopen.

Vol verwachting klopten de harten van de bewoners van wijkgebouw Irene en zorgcentrum ‘t Kloosterhof toen de grote groep kinderen arriveerde. De kinderen zongen Sinterklaasliedjes met de bewoners en deelden de zelfgemaakte surprises uit. Veel blije gezichten, pepernootjes en ander lekkers, hier en daar een traan van geluk.

Zie de zon schijnt door de schoorsteen… Wat een bijzonder feest voor jong en oud!