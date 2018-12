Jordy Buskermolen wint strandrace bij Castricum

Kudelstaart – Enkele dagen nadat hij bekend had gemaakt een stapje terug te zetten als wielrenner om voorrang te geven aan zijn dagelijkse werk, bezorgde Jordy Buskermolen zijn Team Monkey Town een mooi afscheidscadeau. Op het strand bij Castricum won de fietser uit Kudelstaart afgelopen zondag de Deining strandmarathon, de vierde wedstrijd van de nationale topcompetitie. “Blij dat ik weer eens heb kunnen winnen, goed voor het zelfvertrouwen”, zei Jordy aan de finish.

Het werd in het mistige Castricum aan Zee een attractieve wedstrijd over strand en zandheuvels. Zeven specialisten streden uiteindelijk om de zege. Alleen Buskermolen reageerde in de slotfase op een aanval van Rick van Breda. Waar Van Breda zijn weg vond in het midden van het strand, zocht Jordy de iets beter te berijden zeekant op. Dat bleek de winnende keuze. Richard Jansen werd derde, Jasper Ockeloen vierde.

Stapje terug

De overwinning van Jordy Buskermolen was wellicht de laatste in het shirt van Team Monkey Town. Eind dit jaar verlaat hij de continentale profploeg. “Ik heb gemerkt dat koersen op hoog niveau moeilijk te combineren is met mijn dagelijkse werk als digital marketing consultant. Bovendien was de kans om door te stromen naar de fullprofs minimaal. Als 27-jarige ben ik daarvoor al relatief oud”, aldus Jordy, die nu voorrang geeft aan zijn maatschappelijke carrière. “Ik heb veel plezier in mijn werk bij Dept Online en hoop me er verder te kunnen ontwikkelen.”

Lager niveau

Buskermolen blijft wel fietsen op een iets lager niveau met een afgeslankt programma. Na de jaarwisseling vervolgt hij zijn seizoen als strandracer bij Team Theo Schilders. De twee jaar geleden door hem gewonnen klassieker Egmond-Pier-Egmond (12 januari) en het nationaal kampioenschap (24 februari in Rockanje) zijn voorlopig zijn belangrijkste doelen. In de zomerperiode wil hij deelnemen aan nationale criteriums op de weg, enkele mountainbike-marathons en mogelijk een buitenlandse etappekoers met het Global Cyclingteam.

Buskermolen kijkt met plezier terug op zijn eenjarig optreden bij Team Monkey Town. Jordy: “Ik heb mooie koersen mogen rijden, veel geleerd en ervaren dat ik op dit niveau goed mee kon doen.”

Bijschrift foto:

Jordy Buskermolen juichend over de denkbeeldige streep in Castricum aan zee. Foto: Harfoto.