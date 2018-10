Jordy Buskermolen 5e in mountainbike beachrace

Kudelstaart – In de mountainbike beachrace over 135 kilometer van Hoek van Holland naar Den Helder kwam Jordy Buskermolen als derde over de finish. Het passeren van het Noordzeekanaal zorgde voor een geneutraliseerde oversteek per pont. Na het berekenen van de totale tijd over de twee trajecten resteerde voor de renner uit Kudelstaart een vijfde plaats.

Na het voor Jordy prima verlopen wegseizoen in het shirt van het continentale Monkey Town CT, met diverse buitenlandse etappekoersen, stond Jordy zondag aan de start in Hoek van Holland voor de eerste belangrijke beachrace van het winterseizoen. Met het ingaan van de wintertijd was een uurtje extra geboden om in alle vroegte met 1000 deelnemers van start te gaan voor de monstertocht van 135 kilometer over het strand.

Aansluiting bij kopgroep

Al snel vormde zich een eerste groep van 35 renners die zich los maakte van de rest van het grote peloton. Met de wind op kop en lage temperatuur waren de omstandigheden zwaar. Na het passeren van Scheveningen en Katwijk wist Jordy als laatste aan te sluiten in een kopgroep van vijf renners, die kop-over-kop naar het einde van het eerste traject in IJmuiden snelden. In IJmuiden hadden zij al een voorsprong van een minuut opgebouwd op de achtervolgende groep.

De oversteek over het Noordzeekanaal werd per pont gemaakt. Na deze passage werd opnieuw tijdregistratie gestart en werd koers gezet naar Wijk aan Zee, Castricum en Egmond aan Zee. Inmiddels was de kopgroep gereduceerd tot vier renners. Na diverse demarrages reden de ploeggenoot Rick van Breda en wielerjournalist Thijs Zonneveld vooruit, gevolgd door Jordy op 200 meter achterstand.

Als derde over de meet

In de laatste kilometers reed Thijs Zonneveld weg bij van Breda en behaalde hiermee de overwinning in Den Helder, gevolgd door Rick van Breda. De Kudelstaarter Jordy kwam op een zeer verdienstelijke derde plaats over de meet. Na optellen van de tijden, verreden over de twee trajecten, bleek van twee renners de totaaltijd sneller te zijn dan die van Jordy, waardoor Jordy genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Aanstaande zaterdag 3 november staat de tweede beachrace van dit seizoen in Katwijk op het programma.