Jongerenwerk start met open meidenavonden

Aalsmeer – Donderdag 16 maart start het jongerenwerk met een open meidenavond voor alle meiden van 13 tot en met 17 jaar van 19.30 tot 21.00 uur in Buurthuis Hornmeer. Er zijn voor de komende periode vier avonden gepland: 16 maart, 13 april, 25 mei en 29 juni.

Elke avond heeft een thema, er zijn spelletjes en leuke activiteiten en er is vooral de ruimte om andere meiden te ontmoeten en te leren kennen. Heb je zelf een leuk idee dat je op een meidenavond zou willen doen? Vertel het de jongerenwerkers, dit mag op de avond zelf of via hun insta-account.

Jongerenwerkers Tessa en Manon hebben er heel veel zin in: “We hopen door dit nieuwe concept meiden bij elkaar te brengen, hun sociale netwerk te vergroten en een gezellige avond te hebben met elkaar.” De samenwerking met het Buurthuis Hornmeer is heel mooi, het is een centraal gelegen locatie in Aalsmeer en een goede ruimte om activiteiten te organiseren. Het adres is Dreef 1.

De meidenavonden zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Check jonginaalsmeer.nl of hun insta @gro_upbuurtwerk.aalsmeer voor meer informatie over de meidenavonden. Voor vragen mag er altijd contact opgenomen worden met Manon Zwart: 06-83270666 of Tessa Westerhof: 06-82107209.