Jongeren Uithoorn kunnen vanaf nu terecht bij gro-up

Uithoorn – gro-up is vanaf 1 januari uitvoerder van het jongerenwerk in gemeente Uithoorn. Op dit moment wordt het team verder gevormd, maar spoedig kunnen jongeren voor raad en daad terecht bij de jongerenwerkers. Op straat en online. gro-up neemt het stokje over van Videt en Permens.

Vanaf nu duiken er rode T-shirts met het gro-up buurtwerk logo erop op in Uithoorn en De Kwakel. Na een subsidie-uitvraag heeft de gemeente gro-up de opdracht voor jongerenwerk toegekend. “Dat betekent dat er binnenkort jongerenwerkers van gro-up buurtwerk door gemeente Uithoorn lopen”, zegt Anniek Jong, teamleider buurtwerk bij gro-up. “Overal waar jongeren zijn, vind je ons ook. Om een gesprek aan te gaan en te horen waar de jongeren mee bezig zijn.”

Wethouder Jeugd José de Robles: “Het is fijn dat wij als gemeente nu één partij hebben die zich bezighoudt met het jongerenwerk. Voorheen was Videt er voor activiteiten met de jeugd en Permens hield zich bezig met het specialistische jongerenwerk. gro-up heeft ervaring in het begeleiden en ondersteunen van kinderen én jongeren op alle gebieden.” De Robles vervolgt: “We zullen als gemeente intensief samenwerken met gro-up en samen zorgen we ervoor dat onze jongeren de ondersteuning krijgen die nodig is. Zodat zij goed voorbereid worden op hun toekomst.”

Wat gaat gro-up doen

“We leggen proactief contact met de jongeren.” zegt Anniek. “Ook zoeken we naar een locatie waar de jeugd kan samenkomen. Als we alles op de rit hebben kunnen jongeren bij ons terecht voor:

• Activiteiten in de wijk.

gro-up organiseert voor alle leeftijden activiteiten in de wijk. Samen met jongeren.

• Talentonwikkeling

Jongeren ontdekken en ontwikkelen, samen met gro-up, hun talenten. En zetten deze op een positieve manier in.

• Meidenwerk

Gezellige activiteiten speciaal voor meiden van 10 tot en met 16 jaar.

• Schooljongerenwerk

Op verschillende scholen geeft gro-up straks voorlichtingen en bespreken zij thema’s die voor jongeren belangrijk zijn.

• Coaching

Soms is het fijn als er iemand met een jongere meedenkt.

Online

Door alleen op straat te zijn, bereik je jongeren niet. Ze halen veel van hun informatie en invloeden van sociale en andere online media. Daarom is het jongerenwerk ook online te vinden. “Niet alleen om te zien wat er speelt,” zegt Anniek. “We gaan ook online de gesprekken aan, zoals we die ook op straat voeren. Zo vind je ons nu al op Instagram (@gro_upbuurtwerk.uithoorn) en binnenkort op andere kanalen.”

Opbouwen

“We zijn nieuw in Uithoorn, maar gro-up biedt al buurt- en jongerenwerk aan in twaalf gemeenten, waaronder in buurgemeente Aalsmeer”, zegt Anniek, “We hopen dus snel met het team van start te gaan. Ook aan de slag bij gro-up? Check dan werkenbijgro-up.nl. En volg ons verder via de lokale media, online en op straat.”

Foto: gemeente Uithoorn