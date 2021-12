Jeugdfonds Aalsmeer draagt taken over aan Noord-Holland

Aalsmeer – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Aalsmeer ondersteunt gezinnen waarbij het financieel lastig is om hun kinderen te laten meedoen aan sport, muziek, dans of andere culturele activiteiten. Om de kinderen en hun ouders of verzorgers beter te kunnen bereiken draagt het Jeugdfonds Sport & Cultuur Aalsmeer per 1 januari 2022 de taken over aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

Dit fonds heeft door de omvang en professionele ondersteuning ruime ervaring met fondsenwerving en het opzetten van activiteiten. Dit gebeurt vanuit een grote betrokkenheid bij de kinderen en samenwerkingspartners in de verschillende gemeenten. De spelregels voor ouders, intermediairs en sport- en cultuurinstellingen bij het aanvragen van ondersteuning in de gemeente Aalsmeer veranderen niet. Alleen de correspondentiegegevens veranderen naar noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl en de website naar jeugdfondssportencultuur.nl/noordholland.Website samenvoorallekinderen.nl blijft informatie geven over alle financiële regelingen in de gemeente Aalsmeer via het intikken van de postcode.

Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Aalsmeer is alle vrijwilligers, intermediairs, sport- en cultuurinstellingen en de gemeente dankbaar voor de jarenlange samenwerking om het voor alle kinderen mogelijk te maken om mee te doen! In het bijzonder dankt het bestuur Cees Wijnen en Ingrid Mulder. Zij zijn jarenlang betrokken en belangrijk geweest bij de oprichting van het Jeugdfonds in Aalsmeer. Daarnaast wordt ambassadeur Katelijne van Otterloo hartelijk bedankt voor haar ondersteuning.