Jeugdbrandweer Rijsenhout eerste bij kringwedstrijd

Rijsenhout – De Jeugdbrandweer van Rijsenhout heeft zaterdag 18 maart meegedaan aan de kringwedstrijd van de Veiligheidsregio Kennemerland. In totaal namen vijftien Jeugdbrandweerkorpsen deel aan de wedstrijd, die georganiseerd werd door de Brandweer van Lisserbroek en plaatsvond in en rond de kazerne in deze plaats.

Voor de wedstrijd moesten de jeugdige brandweerlieden een brand blussen in een gebouw. Het vuur was uitgebroken in een afzuiginstallatie en het vuur dreigde over te slaan naar de bovenliggende kantine. De melder van de brand had een eerste poging tot blussen gedaan en had hierbij rook ingeademd.

De jeugdkorpsen hebben hun taken prima verricht. De brand werd geblust, er is eerste hulp verleend aan het slachtoffer, waarna hij overgedragen werd aan medewerkers van de ambulance. De beste uitvoering/aanpak was van de Jeugdbrandweer van Rijsenhout en uiteraard is deze groep bijzonder (en terecht) trots op de behaalde eerste plaats. Op twee is de Jeugdbrandweer van Heemstede-Bennebroek ploeg 2 (volledig meidenteam) geëindigd en op drie de Jeugdbrandweer van Halfweg Zwanenburg.

De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, die ook tijdens de oefening enige tijd aanwezig was om de verrichtingen van de Jeugdkorpsen gade te slaan.