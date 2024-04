Jeugdbrandweer Mijdrecht naar de halve finale

Mijdrecht – De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. Door het oefenen van verschillende scenario’s leren zij in groepsverband te werken en maken zij kennis met de veelzijdigheid van de brandweer. Het doel hiervan is onder andere het enthousiasmeren van jeugd voor het brandweervak en daarmee te zorgen voor instroom bij het reguliere korps, of instroom naar andere veiligheidsberoepen. De huidige vrijwillige brandweer van Mijdrecht bestaat uit meer dan 90% voormalige jeugdleden, dus dit is een groot succes. De vaardigheden die jeugdleden tijdens hun oefeningen leren, kunnen ze in wedstrijdverband laten zien. Deze worden landelijk georganiseerd, waarbij jeugdkorpsen tegen elkaar kunnen strijden. Jeugdbrandweer Mijdrecht nam afgelopen zaterdag 30 maart met twee ploegen deel aan kwalificatiewedstrijden in Bodegraven, zowel met een junioren- als een aspirantenploeg.

Tien ploegen

Op de juniorenwedstrijdbaan streden tien ploegen uit het land om een plek in de halve finale op 15 juni in Oisterwijk. De juniorenploeg uit Mijdrecht eindigde zeer verdienstelijk op de derde plaats, waarmee ze zich hebben geplaatst voor de halve finale. Het scenario dat de ploeg moest bestrijden, betrof een brand in een school. De bevelvoerder, die de ploeg van zes personen aanstuurt, had goed overzicht van het scenario en gaf de juiste commando’s. Hierdoor kon snel en goed worden opgetreden en kon de fictieve brand snel onder controle worden gebracht, waarna deze kon worden geblust.

Jeugdleider Patrick Leliveld: “De ploeg heeft keihard gewerkt. Elementen die meespelen bij de scores zijn de uitvoering en het tijdsverloop. Dit liep erg goed, waardoor ze derde zijn geworden, een resultaat waar de juniorenjeugdploeg en hun leiders trots op zijn.”

De juniorenploeg bestond uit: Bevelvoerder: Fin van Dijk (niet op de foto), Pompbediende: Daan ter Veen, Aanvalsploeg nr. 1: Dex Gortenmulder en nr. 2: Joey Hooijmaijers, Waterploeg nr. 3: Flip van der Linden en nr. 4: Roy Zum Vörde Sive Vörding, Reserve: Lisa Brinkman.

De aspirantenploeg moest het tegen elf andere ploegen opnemen. Ze behaalden een mooie zevende plaats, maar slaagden er helaas niet in om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Desalniettemin hebben ze een mooie dag gehad en weer veel geleerd. Na de wedstrijden werd de dag afgesloten met een gezamenlijke teambuildingsactiviteit en een etentje.

Meer informatie over jeugdbrandweer Mijdrecht is te vinden op de website www.jeugdbrandweermijdrecht.nl.