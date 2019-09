Jeroen Nobel: Van Aalsmeer naar Den Helder

Aalsmeer /Den Helder – In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Den Helder heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 30 september 2019 de heer Jeroen Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester.



De huidige burgemeester Koen Schuiling is per 30 september 2019 benoemd tot burgemeester van Groningen. Door het vertrek van de heer Schuiling ontstaat een vacature burgemeester Den Helder. Het beleid is om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de burgemeesterloze periode langer dan drie maanden gaat duren.



Jeroen Nobel was waarnemend burgemeester van Aalsmeer (2015-2019) en wethouder van Haarlemmermeer (2006-2014). De heer Nobel is 59 jaar en lid van de PvdA.