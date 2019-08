Jazz in het Dorp ook voor kinderen!

Amstelveen – Jazz saai en voor oude mensen? Op zondag 1 september zeker niet! Dan is Jazz in het Dorp, het allerleukste gratis jazzfestival van Amstelveen, met een spetterend kinderprogramma voor kleine muziekliefhebbers. Sleep je (groot)ouders mee naar het zomerpopconcert van Dirk Scheele, geniet van swingende jazz voor kinderen door MrLuca óf leef je uit in de Rabo Kidscorner rondom de kerk op het Dorpsplein. Je hoeft je geen minuut te vervelen!

Zomerpopconcert

Al 25 jaar treedt kinderpopheld Dirk Scheele op voor volle zalen. Om 14.00 uur opent hij het festival met een gratis zomerpopconcert op het Dorpsplein! Dirk neemt je mee op reis met zijn leukste zomerliedjes zoals Hoge bergen verre landen, Vroem vroem, Een zonnebril en Springen als een dolfijn. Er kan zelfs gedanst worden als een Spaanse danseres.

Mr. Luca – jazz voor kinderen

Vreemde Eenden is de tweede theatervoorstelling van Mr. Luca die leuk is voor kinderen én hun ouders! Na het succes van Waarom? Daarom! gingen de jonge vaders van Mr. Luca aan de slag met het schrijven van nieuwe liedjes. Het resultaat: vijftien nieuwe jazzliedjes met gekke, spannende of vrolijke teksten over de belevenissen van Luca. Zie jij ook wolkdieren? Droom je wel eens van vliegen met een luchtballon? En waarom staat die kabouter zo alleen in de tuin? Mr. Luca speelt twee swingende voorstellingen, van 15.30 tot 16.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur op het kinderpodium in de Rabo Kidscorner achter de kerk op het Dorpsplein. In diezelfde Rabo Kidscorner kunnen de jonge festivalgangers zich de hele dag naar hartenlust uitleven. Kom springen op het springkussen, laat je schminken, ga op de foto met PinPin of geniet van een heerlijke suikerspin; je hoeft je geen moment te vervelen! De Rabo Kidscorner is geopend van 15.00 tot 18.30 uur. De optredens van Dirk en MrLuca zijn gratis te bezoeken, voor de activiteiten in de Kidscorner kunnen kinderen een strippenkaart kopen voor twee muntjes.

Elf podia

En naast een spetterend kinderprogramma kun je natuurlijk ook samen met je (groot) ouders genieten van de vele artiesten die de hele dag optreden op elf verschillende podia in het Oude Dorp van Amstelveen! Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.jazzinhetdorp.nl.