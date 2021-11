Jan Leliveld op één in Radio Aalsmeer Top 300

Aalsmeer – Afgelopen weekend vierde Radio Aalsmeer haar 30-jarig jubileum. Van vrijdag 29 oktober 12.00 uur tot zondag 31 oktober 22.00 uur werd de Top 300 uitgezonden, samengesteld op basis van stemmen van de luisteraar. De uitzending werd omlijst met items over de geschiedenis van de 30-jarige omroep. De hele lijst was al eerder bekend gemaakt, op de top tien na.

Deze werd in het laatste uur op zondagavond uitgezonden. Toen bleek dat John Miles met Music op drie stond, Africa van Toto op twee en de eerste plaats was voor Aalsmeers trots Jan Leliveld met ‘Aalsmeer’. Dit lijflied van heel Aalsmeer had de meeste stemmen gekregen.

In het jubileumweekend waren nog andere programma’s te horen en te zien: vrijdagavond werden nummers uit de top 300 in een dance jasje gestoken in de ‘Top 300 in de remix’, zaterdagavond presenteerden Mark en Eric een zeer succesvolle editie van hun fameuze pubquiz, dit keer met publiek en vanaf locatie in The Beach en op zondagochtend werd nog wat extra aandacht besteed aan de geschiedenis van de omroep in een speciaal programma. Alle programma’s, inclusief de gehele Top 300, zijn terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl