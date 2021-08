Jan Kwak bedankt voor jarenlange inzet als KWF-voorzitter

Aalsmeer – Na vele jaren heeft Jan Kwak inmiddels afscheid genomen als voorzitter van KWF Aalsmeer. Namens het bestuur kreeg hij uit handen van Sarina Boes een mooi boeket en een dinercheque overhandigd om hem te bedanken voor zijn inzet.

Jan is gestart als activiteitencoördinator en heeft later ook de functie van voorzitter op zich genomen. Absoluut hoogtepunt is wat hem betreft de organisatie van de Korenmarathon, een prachtig evenement waarmee hij samen met alle andere vrijwilligers maar liefst drie keer de Studio’s in Aalsmeer vol kreeg.

Nu het aantal te organiseren activiteiten en evenementen is afgenomen, mede door corona, heeft Jan besloten te stoppen als voorzitter bij KWF Aalsmeer en zich te gaan richten op zijn andere vrijwilligersactiviteiten. Het bestuur van KWF Aalsmeer bestaande uit Sandra Lissenburg (collectecoördinator), Sarina Boes (penningmeester) en Sabine Joore (secretaris) zal gezamenlijk zijn functie overnemen.

De komende tijd richten zij zich met name op de aankomende collecteweek van 5 t/m 11 september. Voor de collecte week is KWF Aalsmeer nog op zoek naar collectanten in Aalsmeer en Kudelstaart. Zou jij ook je steentje willen bijdragen? Het kost je maar ca. 2 uurtjes en je collecteert in je eigen wijk of omgeving. Neem contact op met Sandra Lissenburg, Collecte Coördinator, per e-mail: Sandra.Lissenburg@kwfaalsmeer.nl.

Beeld: Jan Kwak (links) en Sarina Boes (rechts).