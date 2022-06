Jaarmarkt Kudelstaart: Zonnig en gezellig

Kudelstaart – Een zonovergoten dag afgelopen woensdag 22 juni. Prima weer om de jaarmarkt in en rond het winkelcentrum in Kudelstaart te bezoeken en dat deden velen. Na twee jaar geen activiteiten vanwege corona was dit uitje met altijd gezellige ontmoetingen in trek bij inwoners en bezoekers uit de ruime omgeving. Van alles was er te koop en te zien. In trek bij met name de jonge bezoekers was de snoepkraam, maar ook de hamburgers en andere snacks vonden gretig aftrek. Tassen, kleding, riemen, sieraden, kaarsen, speelgoed en nog veel meer leuke artikelen werden te koop aangeboden.

Het ‘rondje’ jaarmarkt kon afgesloten worden met een heerlijk verkoelend drankje op het grote terras in het centrum waar de bezoekers tevens getrakteerd werden op een optreden van Mokumse Danny. Applaus was er ook voor de turnsters van SV Omnia die van de demonstratie een waar spektakel maakten. Vermaak was er verder voor de kinderen door clown Kees en voor de jongste bezoekers werden enkele extra activiteiten georganiseerd. Er wordt door zowel de organisatie als de bezoekers teruggekeken op een geslaagde middag en avond.

Foto’s: www.kicksfotos.nl