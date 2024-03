Jaarlijkse dansshow BuentingSport weer een groot succes

Regio – Afgelopen zaterdag heeft BuentingSport twee geweldige dansshows gegeven in het Hermann Wesselink College. Het fantastische dansteam van BuentingSport had met ruim 220 dansers een dansshow van bijna twee uur in elkaar gezet met 35 verschillende groepen. De allerkleinste (4 – 6 jaar) van juf Beau en de dansers van de vrijetijdsbesteding De Schakel deden alleen met de eerste show mee. Dit was echt een enorme opwarmer voor de rest van de show. Bij beide shows waren ongeveer 350 toeschouwers die de dansers kwamen aanmoedigen. Naast de HIPHOP groepen was er ook Breakdance, Dancehall, Afro, Kids dance, duo’s en trio’s.

De tweede show werd fantastisch afgesloten onder leiding van Daphne Molleman. Ze had een surprise act in elkaar gezet voor Carrol Buenting omdat zij al 25 jaar streetdance/hiphop in Amstelveen geeft. Haar oud-leerling en later collega Jasmina had een mooie speech en daarna kwam de verrassing. Ruim 50 dansers gaven een geweldig optreden samen met meiden die vroeger bij BuentingSport hadden gedanst. Het mooiste was dat aan het einde de man van Carrol, haar twee dochters en haar schoonzonen ook meededen in het optreden.

Na twee shows gingen alle dansers samen met hun ouders, familie, vrienden en vriendinnen met een big smile naar huis. Nu gaan de dansers op naar de dansshow met Koningsdag bij Abina.