‘Jaar van de Sering’ start met tentoonstellingen

Aalsmeer – Op initiatief van museum Historische Tuin is 2023 het Jaar van de Sering. Vanaf 10 maart wordt er met allerlei activiteiten aandacht besteed aan de unieke Aalsmeerse seringenteelt. Vanwege het seringenjaar gaat de Historische Tuin al in maart een aantal weekenden open voor publiek. In de stal van de historische boerderij is een tentoonstelling ingericht over de seringenteelt. Vanaf 10 maart is de Historische Tuin elke vrijdag, zaterdag en zondag in maart geopend van 12.00 tot 16.00 uur. In april begint het reguliere seizoen en is de Tuin van dinsdag tot en met zondag open (10.00 tot 16.30 uur).

Seringen Experience

Zoals elk jaar organiseert Westeinder Rondvaart weer een ‘Seringen Expercience’, maar dit jaar in uitgebreide vorm. Het bezoek begint namelijk op de Historische Tuin met een korte rondleiding door de tentoonstelling en langs de seringen. Daarna staat een mooie vaartocht op het programma langs de seringeneilanden. Tot slot wordt een bezoek gebracht aan een echte seringenkweker, waar een kijkje in de keuken wordt gegeven van dit oer-Aalsmeerse product. De eerste Seringen Experience is op zaterdag 18 maart en tickets bestellen kan via www.westeinderrondvaart.nl. Ook op 8 april, 6 mei en 20 mei staan Seringen Experiences op het programma. Wacht niet te lang met reserveren, want de kaartverkoop gaat hard. Groepen kunnen dit arrangement ook op aanvraag boeken.

Seringen in de kunst

Vanaf 12 maart wordt ook in het Flower Art Museum tegenover de watertoren aandacht besteed aan seringen. Hier wordt getoond hoe kunstenaars de sering verbeelden in kunstwerken, waaronder schilderkunst, fotografie en botanische kunst. Arrangeur Elize Eveleens maakte speciaal voor deze tentoonstelling enkele zeer verrassende objecten met seringenhout.

Ook in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat zijn seringen te zien als onderdeel van de expositie ‘Bovenland’. Op fraaie foto’s is hier de bijzondere schoonheid van de natuur in en om Aalsmeer te bekijken, waarbij de seringenakkers zeker niet ontbreken. Deze expositie is reeds gestart en duurt nog tot en met 19 maart.

De komende maanden volgen meer activiteiten voor het Jaar van de Sering, onder andere een grote themadag met allerlei activiteiten op zaterdag 22 april op de Historische Tuin. Kijk voor meer informatie op: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/beleef/jaarvandesering.