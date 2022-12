Items lichtjeswandeling bij Boerenvreugd vernield

Aalsmeer – Hoe zo? Waarom? Zaterdag 24 december zijn in de late avond of nacht de kerstboom en het hertje van kinderboerderij Boerenvreugd vernield. Deze twee prachtige verlichte items heeft de kinderboerderij vorig jaar gekregen van een lieve sponsor. Superblij waren de vrijwilligers van Boerenvreugd met deze gift. Twee mooie verlichte items voor de lichtjeswandeling waar zoveel mensen van genieten.

Jammer dat sommige mensen het nodig vinden om over de hekken te klimmen en vernielingen te plegen. Een van de vrijwilligers heeft eerste Kerstdag een poging tot reparatie gedaan, echter de items zijn zo kapot dat ze niet meer gemaakt kunnen worden. Mocht je eerste of tweede Kerstdag een letter gemist hebben tijdens de lichtjeswandeling, dan is dit dus de reden. De vrijwilligers van de kinderboerderij proberen positief te blijven en hopen dat velen genoten hebben van deze activiteit waaraan hard gewerkt is. Maar, de vernieling blijft een flinke domper.

Overigens is het nu niet meer mogelijk om de lichtjeswandeling te gaan maken, dit kon tot en met tweede Kerstdag. Wie informatie heeft over de vernieling wordt gevraagd contact op te nemen met Boerenvreugd.

Foto: Kerstboom en hertje voor de vernieling. Foto: www.kicksfotos.nl