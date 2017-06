Italiaans maffialid uit Aalsmeer opgepakt

Aalsmeer – Misschien al gelezen, want het is fors in het nieuws. Zo’n beetje alle kranten en nieuwssites hebben het bericht verspreid. De politie van Brazilië heeft zaterdagmiddag 10 juni maffialid Vincenzo Macri opgepakt. De Italiaan is lid van de maffia uit de Zuid-Italiaanse streek Calabrië en woonde vele jaren in Aalsmeer. Hij leidde een bloemenhandel, maar gebruikte deze ook om grote partijen cocaine van Zuid-Amerika naar Europa te smokkelen.

De politie had al enige tijd dit vermoeden en is samen met Interpol een onderzoek gestart. De politie wist steeds meer bewijzen te verzamelen. Voor Vincenzo Macri de reden om te verdwijnen. Hij nam een andere identiteit aan en vertrok naar het buitenland. Het is hem toch niet gelukt om uit het zicht van de politie te blijven. Op de luchthaven in Sao Paulo is hij zaterdag op verzoek van de Italiaanse politie en Interpol opgepakt.