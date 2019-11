Isa, Nienke, Mireille en Selina naar NK twirlen

Aalsmeer – Na een jaar hard trainen en plaatsingspunten halen op de wedstrijden was het dan eindelijk zover: De voorrondes van het NK twirlen tijdens het weekend van 16 en 17 november in Almere. Het hele weekend kwamen alle twirlsters vanuit het hele land die zich geplaatst hadden in actie om de top 15 te bereiken. Degenen die de top 15 bereiken gaan daarna definitief deelnemen aan het NK.

Namens Omnia waren er zes deelneemsters aanwezig. Op zaterdag 16 november hebben Rianne, Rachel en Mayke van SV Omnia 2000 meegedaan aan het onderdeel 1-baton in de categorie junior beginner. De drie twirlsters lieten een mooie routine zien, dus het vele trainen werd beloond. Van de 45 deelnemers wisten zij zich alle drie in de top 15 te plaatsen: Mayke eindigde op de 2e plaats, Rianne kwam uit op de 5e plaats en Rachel werd 12e. In het weekend van 14 en 15 december zullen zij met dit onderdeel deelnemen aan het Runner-up NK, samen met het onderdeel ensemble.

Op zondag 17 november reisden Isa, Mireille en Selina af naar Topsportcentrum Almere. Isa mocht samen met duo-maatje Nienke meedoen met het onderdeel duo-twirling in de categorie juvenile kampioensklasse. Ze lieten een no-drop routine zien en dit werd door de jury beloond met de 1e plaats. In januari mag dit duo op het NK nog eens laten zien hoe goed ze zijn.

Mireille kwam uit in de junior kampioensklasse met de onderdelen 1-baton, 2-baton, super X-strut en dance. Samen met Selina kwam ze uit in de senior kampioensklasse met het onderdeel duo-twirling. Selina kwam solistisch uit in de senior kampioensklasse met de onderdelen 1-baton, 2-baton en dance. Ook voor deze twirlsters werd het harde werken beloond. Zij zijn met alle onderdelen geplaatst voor het NK in januari. Al met al een zeer succesvol weekend voor de Omnia twirlsters.