Is het waardevol of waardeloos?

Aalsmeer – Is het kleurige bordje antiek, is de oude vaas echt geld waard en is dit schilderij van de hand van een bekende schilder? Een groot aantal objecten kreeg de taxateur van veilinghuis Vendu afgelopen zaterdag 21 januari te zien tijdens de ‘waardevol of waardeloos’ dag in de Dorcas winkel. Er was behoorlijk veel animo voor deze activiteit. “Spannend toch? Misschien heb ik wel een beeld in handen van een beroemde maker”, aldus een bezoeker. Na een grondige bestudering bleek het beeld niet geheel waardeloos, maar ook niet echt waardevol te zijn. “Het maakt niet uit”, aldus de eigenaar. “Ik vond het leuk en vind het beeld wel mooi, dus we gaan er weer mee naar huis.”

De taxatiedag werd ook aangegrepen om lekker te gaan snuffelen in de winkels in de Turfstekerstraat 15 tot 19. In de Dorcas winkel is echt van alles te koop. Er zijn boeken voor alle leeftijden, een grote ruimte met kleding en speelgoed, op de diverse stellingen is een ruime keuze aan glazen, kopjes, beeldjes, lampen te vinden en Dorcas beschikt over een aparte meubelhal.

Wie hier iets koopt, geeft niet alleen spullen een tweede leven, maar helpt ook mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten, want het overgrote deel van de winkelopbrengst wordt besteed aan goede doelen. Het team van Dorcas Aalsmeer bestaat uit vrijwilligers en meer collega’s zijn welkom. Kijk voor informatie op www.dorcas.nl/aalsmeer/winkel.

Foto: www.kicksfotos.nl