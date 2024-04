Inzameling goederen voor Zending over Grenzen￼

Uithoorn – Op vrijdag 19 april a.s. is er in Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn, een grote inzameling van goederen voor Zending over Grenzen. Artikelen zoals kleding, schoenen, dekens, schoolspullen, speelgoed, medicijnen en verband (ongebruikt) zijn van harte welkom. De artikelen dienen schoon en heel te zijn. U kunt ze tussen 9.00 en 15.00 uur komen brengen. Na de inzameling worden de goederen in Almere gesorteerd, waarna ze naar kansarme landen in Oost-Europa worden vervoerd.

De Brei- en Babbelgroep is elk jaar een van de grote toeleveranciers van goederen. Elke maandagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur komt de groep bij elkaar in Wijkcentrum Bilderdijkhof en de dames breien met elkaar veel sjaals, truien, mutsen, sokken en dekens. Hiervoor is vanuit de organisatie Zending over Grenzen veel bewondering en waardering. Daarnaast is het ook nog eens heel gezellig om – voor een goed doel – samen met je hobby bezig te zijn. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Net als garen: heeft u nog wol over en doet u er niets mee? De Brei- en Babbelgroep is er blij mee!