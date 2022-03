Inzameling goederen voor Oekraïne: Doneer ook!

Aalsmeer – Door de stichting Help Oekraïne worden momenteel in Aalsmeer levensreddende en verzorgende goederen ingezameld voor mensen in en buiten het door oorlog getroffen land. Enkele bedrijven in de sierteelt en de consumenten sector hebben hiervoor de krachten gebundeld. De logistieke ervaring van de transporteurs die bloemen door heel Europa vervoeren, wordt ingezet om alle goederen te vervoeren naar de grens van Polen en Oekraïne waar veel vluchtelingen verblijven.

Meerdere keren per week gaan vrachtwagens met hulpgoederen op. Doet u/jij ook mee om de vrachtwagens vol te krijgen? Er hebben inmiddels met succes diverse transporten plaats gevonden, maar er zijn nog veel meer goederen nodig. Deze kunnen afgeleverd worden bij Vaneman Automotive aan de Witteweg 6 van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur en bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. De stichting is nog op zoek naar meerdere zogenaamde drop off locaties in Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn en rijsenhout. Aanmelden kan telefonisch via 020-7609900 of stuur een mail naar info@helpoekraine.nl.

Op dit moment is er voldoende kleding ingezameld, evenals schoenen, slaapzakken en dekens. Nu is er vooral behoefte aan kant en klaar en houdbaar voedsel en water, hygiëne, verzorgende en medische producten, honden- en kattenvoer en verder onder andere batterijen, powerbanks, zaklampen en kaarsen. Kijk voor de volledige lijst van te doneren goederen en voor meer informatie op www.helpoekraine.nl. “We kijken er naar uit om jouw donaties aan te nemen, waarvoor bij voorbaat heel veel dank. Samen maken we het verschil voor Oekraïne”, aldus de organisatie Help Oekraïne.