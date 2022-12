Inzamelactie voor ANWB Kinderfietsenplan

Regio – Een fiets is voor een kind noodzakelijk om mee te kunnen doen met leeftijdsgenoten. Helaas is niet voor ieder kind een eigen fiets vanzelfsprekend. De samenwerkende partnerorganisaties in Noord-Holland ontvangen dit jaar steeds meer hulpaanvragen voor fietsen. De ANWB en Noord-Hollandse inzamelpunten organiseren vanaf nu de inzamelactie ‘Meer dan een fiets’ en vragen fietsen in te leveren. Door de stijgende kosten van boodschappen, energie, gas en andere aankopen als school-spullen hebben ouders steeds vaker onvoldoende financiële middelen om bijvoorbeeld een fiets voor hun kind aan te schaffen. Een eigen fiets vergroot de wereld en geeft kinderen meer kansen. Zij kunnen zelf naar de school van eigen keuze, sport- en hobbyclubs en vriendjes fietsen.

Tweede leven

Ieder kind een fiets; daar gaat de ANWB voor. Het gaat om fietsen die niet meer gebruikt worden en die in schuren of bergingen staan, maar wel een tweede leven verdienen. De ANWB zamelt de fietsen in en knapt deze samen met lokale werkplaatsen op. Via lokale maatschappelijke organisaties als Leergeld Nederland en Kindpakket komen deze fietsen terecht bij kinderen die het hardst een eigen fiets nodig hebben.

Doneer een fiets

De ANWB vraagt inwoners van Noord-Holland die één of meerdere fietsen over hebben in te leveren bij de inzamelpunten of meld een fiets aan bij het ANWB Kinderfietsenplan via de website. Een vrijwilliger van de ANWB komt de fiets vervolgens ophalen. De actie ‘Meer dan een fiets’ duurt tot 24 december.

Recht op een fiets

Het ANWB Kinderfietsenplan heeft sinds de oprichting in 2015 al meer dan 50.000 fietsen ingezameld. De ANWB vindt dat ieder kind recht heeft op een fiets om op die manier mee te kunnen doen in de maatschappij. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd goed leren fietsen, zodat ze beter inzicht krijgen in verkeerssituaties en daarmee ongelukken in de toekomst worden voorkomen.

Foto: ANWB