Inwoners Aalsmeer krijgen ‘sleutel’ van de bieb

Aalsmeer – Boek uitgelezen en direct een nieuwe halen? Met een forse verruiming van de openingstijden wordt de Bibliotheek Aalsmeer toegankelijker dan ooit. De bibliotheek in De Oude Veiling is straks zeven dagen per week van 7.00 tot 23.00 uur open. Als er geen medewerker aanwezig is, doe je de deur open met je biebpas.

Nieuwe techniek van Open+ maakt de extra openingsuren mogelijk. ’s Ochtends, ’s avonds en op zondag kan de bibliotheek zelfstandig gebruikt worden om een boek te halen, om aan activiteiten deel te nemen of deze zelf te organiseren. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen toegang tot de bibliotheek met hun pas en persoonlijke pincode.

Bij binnenkomst gaan alle systemen aan: de verlichting, verwarming, koffie, computers en de uitleenapparatuur. Voor persoonlijke hulp en advies kun je tijdens de normale openingstijden terecht bij een medewerker.

Huiskamer van Aalsmeer

Bibliotheek Aalsmeer is de tweede bibliotheek in Nederland die met deze techniek gaat werken. Lizet van Zegveld is projectleider bij de bieb en vertelt over deze stap: “Wij zoeken naar manieren om inwoners van Aalsmeer zo goed mogelijk te bedienen. Onze bezoekers vragen al langere tijd om ruimere openingstijden. Samen met de andere partners in De Oude Veiling willen we de Huiskamer van Aalsmeer zijn. En een huiskamer, daar moet je altijd naartoe kunnen, toch?”

Zuinig op de bieb

Haar collega Corrie werkt veel in Aalsmeer en is enthousiast: “Een bezoek past straks makkelijk in je dag: voor je werk, nadat je je kinderen naar school hebt gebracht, na het eten of op een rustige zondagmiddag.” Bang voor vervelende situaties is ze niet. “We kennen de mensen die we toegang verlenen. Bij andere bibliotheken zien we dat het goed gaat. Klanten zijn er superblij mee. Ze maken er geen misbruik van, ze zijn juist zuinig op hun bieb. De bieb was al van iedereen en nu krijg je zelfs een sleutel.”

Activiteiten

Een ander doel van de bibliotheek is het uitbreiden van de activiteiten, het liefst samen met inwoners, verenigingen en organisaties uit Aalsmeer. Met de verruimde openingstijden zijn daarvoor veel meer mogelijkheden. Heb je een goed idee voor een activiteit en zoek je een toegankelijke plek? Neem contact op met de bibliotheek voor de mogelijkheden.

Aanmelden

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, gaat de bibliotheek het systeem testen met een groep leden en stap voor stap uitbreiden. Wil je ook toegang krijgen tot de onbemande bibliotheek, dan kun je je aanmelden op www.debibliotheekamstelland.nl/openplus of telefonisch via 020-5455599.

Foto: Bibliotheek-medewerkster Corrie de Boer bij het open+ systeem.