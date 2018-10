Inwoner opgelicht door ‘computerbedrijf’

Aalsmeer – Mailtjes van banken die melden dat passen niet meer werken of dat rekeningen geblokkeerd worden, bijna iedereen heeft er wel eens 1 gehad. Weet dat ze vals zijn, want een bank stuurt geen algemene mails, er wordt altijd persoonlijk contact opgenomen.

Wees ook alert bij het krijgen van een telefoontje met aan de andere kant een Engels sprekend persoon die zegt van Microsoft te zijn. Dit bedrijf belt echt nooit! Toch is een inwoner de dupe geworden van een persoon, die zei van Microsoft te zijn en vertelde een virus te hebben ontdekt op de computer.

De inwoner heeft na aandringen uiteindelijk toestemming gegeven om de computer over te nemen en is al met al voor zo’n 2.300 euro opgelicht. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Nogmaals, niet op ingaan, gooi weg en/of hang direct op!