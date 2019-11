Intocht Sinterklaas bij Loswal in Kudelstaart

Kudelstaart – Sinterklaas en zijn Pieten brengen dit jaar op zaterdag 23 november een bezoek aan Kudelstaart. Om 14.15 uur komt de oude baas per boot aan op de Loswal aan de Herenweg en loopt hij met zijn zwarte Pieten naar Dorpshuis ‘t’ Podium’ aan de Kudelstaartseweg 239, waar een gezellig Sinterklaasfeest plaats zal vinden voor alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Hier zal gezongen en gefeest worden met Sinterklaas, de Pieten en natuurlijk alle kinderen.

Uiteraard zal Sinterklaas ook dit jaar heel blij zijn met een tekening of knutselwerkje, die deze dag aan de goedheiligman gegeven kan worden. Om de kinderen voldoende ruimte te geven, kunnen ouders helaas niet worden toegelaten in het Dorpshuis. Het Dorpshuis is geopend vanaf 15.00 uur. Om 16.30 uur loopt het feest ten einde en kunnen de kinderen worden opgehaald. De organisatie vraagt de ouders om hun kind een briefje met telefoonnummer mee te geven.

De organisatie van de Sinterklaasintocht in Kudelstaart is in handen van Carnavalsvereniging De Pretpeurders. Het feest aan de Loswal is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Voor meer informatie is de organisatie bereikbaar via sinterklaaskudelstaart@gmail.com of stuur een berichtje via de Facebookpagina: ‘Sinterklaas in Kudelstaart’. De organisatie hoopt ook dit jaar weer veel kinderen te mogen verwelkomen tijdens dit jaarlijks terugkerende kinderfeest.

Verkeersinformatie

In verband met de intocht worden automobilisten en (brom)-fietsers verzocht zaterdag 23 november tussen 13.30 en 15.30 uur rekening te houden met overlast op de Herenweg en Kudelstaartseweg. De Herenweg wordt tijdens de aankomst ter hoogte van de Loswal voor verkeer afgesloten. Wanneer de Sint en de kinderen de Kudelstaartseweg bereiken, wordt deze tussen het Robend en het Dorpshuis tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Foto: Intocht Sinterklaas bij de Loswal. Foto: De Pretpeurders.