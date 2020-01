Installatie, afscheid en opening in Raadhuis

Aalsmeer – Drie bijzondere activiteiten vinden volgende week achter elkaar plaats in het gemeentehuis. Op donderdag 23 januari komt de gemeenteraad bijeen en tijdens deze vergadering wordt Bart Kabout door de fractie CDA voorgedragen voor de functie van wethouder. De plaats van Kabout als raadslid gaat ingenomen worden door Marlon van Diemen-Kreeft, al eerder raadslid bij het CDA en nog altijd actief achter de schermen voor de fractie. Beiden worden voor aanvang officieel geïnstalleerd. De vergadering begint om 20.00 uur, is in de raadzaal en is openbaar te bezoeken.

Bart Kabout neemt plaats in het college ter vervanging van Robbert-Jan van Duijn. Na zijn bestuurlijke periode in Aalsmeer begint deze wethouder aan een nieuw avontuur als burgemeester van Nieuwkoop. Op vrijdag 24 januari wordt geproost op zijn nieuwe toekomst van 16.00 tot 18.30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom. Wie Robbert-Jan van Duijn een blijk van waardering wil geven, wordt gevraagd een donatie te doen voor de Mike Multi Foundation. Deze stichting zet zich in om sporten door minder-validen (financieel) mogelijk te maken.

De volgende dag, zaterdag 25 januari, kan opnieuw de gang naar het gemeentehuis gemaakt worden voor de feestelijke opening van het gerestaureerde raadhuis. Tussen 10.00 en 14.00 uur is er van alles te zien en te beleven. Zo wordt een film vertoond over de historie van het raadhuis, is er een expositie over architectuur, kan gestruind worden langs de informatiemarkt en er worden rondleidingen gegeven. De officiële opening wordt tussen 10.00 en 10.20 uur verricht door burgemeester Gido Oude Kotte.