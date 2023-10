Insectenhotel in Hornmeer officieel geopend

Aalsmeer – De oplettende voorbijganger heeft het bouwwerk al wat langer zien staan, maar het insectenhotel bij de smartwoningen in het Hornmeerpark is pas sinds vorige week officieel geopend. “Bij deze duurzame smartwoningen hoort ook dit duurzame initiatief”, aldus wethouder Willem Kikkert. De smartwoningen zijn gebouwd door ontwikkelaar Timpaan in samenwerking met de Rabobank. De woningen zijn energieneutraal en betaalbaar. Tijdens de opening van het insectenhotel is de wens uitgesproken om op meer plekken in Aalsmeer deze woningen te bouwen. “De behoefte aan betaalbare en duurzame woningen voor jongeren is enorm”, zei wethouder Kikkert. “Het zou heel mooi zijn als we meer van dit soort projecten mogelijk kunnen maken.”

Beschermen en bevorderen

Wethouder Kikkert met Wonen en Duurzaamheid in zijn portefeuille knipte samen met Mart Pfeiffer (directeur Rabobank Regio Schiphol) en Ingeborg de Jong (directeur Timpaan) het lintje rond het insectenhotel door. “Kriebel- en wriemelbeestjes in een hotel. Waarom zouden we daar vanuit de gemeente aandacht voor hebben”, vroeg de wethouder zich af. Om gelijk het antwoord te geven: “Voor mij als wethouder duurzaamheid is elk nieuw insectenhotel een stap in onze voortdurende inspanningen om biodiversiteit te beschermen en te bevorderen. We willen als gemeente een omgeving creëren waarin we zoveel mogelijk kostbare insectensoorten kunnen behouden. Als daar door externe partijen aan wordt bijgedragen of zoals in dit geval het initiatief toe wordt genomen, juichen we dat toe en kom ik graag om de opening feestelijk te verrichten.”

Insectenvriendelijke beplanting

Het insectenhotel is gefinancierd vanuit het coöperatief dividend van de Rabobank en samen met Timpaan neergezet. Er wordt gekeken of de directe omgeving van het hotel nog kan worden ingericht en beplant met insectenvriendelijke beplanting.