Inschrijving open voor Popprijs Amstel- en Meerlanden

Aalsmeer – De inschrijving is weer geopend voor de Popprijs van Amstel- en Meerlanden. Om deel te nemen dient de meerderheid van de leden van de bands of acts woonachtig te zijn de regio.

De Popprijs biedt bands en acts de kans om hun talenten te ontwikkelen. De deelnemers maken hierbij kans op een prachtig prijzenpakket en natuurlijk eeuwige roem.

De voorrondes gaan plaatsvinden op vrijdag 5 en 12 april 2024 in poppodia N201 Aalsmeer en C in Hoofddorp. De finale vindt plaats op vrijdag 3 mei in P60 Amstelveen.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://p60.nl/popprijs.