Inschrijving open voor Meerlandenfonds

Rijsenhout – De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2019 start op 1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden, waaronder de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer, kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen.

“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij dragen eraan bij dat het in onze regio fijn wonen, werken en recreëren is. Ook Meerlanden werkt daar dagelijks aan mee, samen met gemeenten en hun inwoners, scholen en partners. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen”, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

“Ik roep alle vrijwilligers in de regio daarom op om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds!”

Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen, en op het welzijn van mensen.

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project te beschrijven. Dat kan door vanaf 1 oktober het online formulier in te vullen op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro.

Feestelijke uitreiking

De inschrijving sluit op 1 november 2019. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over een eventuele toekenning van een bedrag uit het fonds. De feestelijke uitreiking van de cheques van het Meerlandenfonds is op 12 december. Het reglement is te vinden op www.meerlanden.nl/fonds.