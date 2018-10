Inschrijving open voor Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Vrijdag 16 november wordt in restaurant ’t Wapen van Aalsmeer de negende editie van het Groot Aalsmeers Dictee gehouden. Inschrijven is mogelijk in de categorieën liefhebbers, specialisten en teams.

Het Groot Aalsmeers Dictee is voor taalliefhebbers uit Aalsmeer en omstreken inmiddels een vast gegeven. Nadat de organisatie jarenlang in handen was van Boekhuis Aalsmeer, is vorig jaar een stichting opgericht om de traditie voort te zetten. Deelnemers maken een invuldictee, waarbij zij een geselecteerd aantal woorden opschrijven. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel leuk!

Het dictee wordt dit jaar geschreven door Annemarie Braakman-Ven, die tevens voorzitter is van de Stichting Groot Aalsmeers Dictee. Zij is niet alleen oud-winnares van het dictee, maar schreef ook reeds driemaal eerder de tekst.

Bij het dictee is plaats voor maximaal 45 deelnemers. Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is zonder meer van toepassing, wat niet wegneemt dat iedereen natuurlijk zijn uiterste best doet om zo min mogelijk fouten te maken.

Naast de liefhebbers uit Aalsmeer en omgeving is er de categorie specialisten voor dicteemakers van elders. De categorie teams (alleen voor liefhebbers) maakt ook weer deel uit van de taalstrijd. Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld.

Na het dictee gaat de nakijkploeg aan de slag en is er voor de deelnemers een buffet. Aansluitend wordt de uitslag bekendgemaakt. Inschrijven is vanaf heden mogelijk en kan via taalevenementen@gmail.com. De kosten zijn 28,50 euro per persoon, het buffet is hierbij inbegrepen.

De ontvangst is vrijdag 16 november vanaf 18.00 uur, aanvang van het dictee is 18.30 uur. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd en omstreeks 21.30 uur wordt de uitslag verwacht