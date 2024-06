Inschrijven voor tiende editie Step by Step

Aalsmeer – Er is weer een editie van het evenement Step by Step in zicht! En niet zo maar een editie, dit jaar is er een jubileum te vieren! De tiende editie vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Jacco Jongkind en Jenifer van der Horst, de organisatoren van het evenement: “Dit jaar vindt het evenement op een andere locatie plaats. We zijn te gast bij The Beach. We hebben met Arthur en Nick van The Beach om tafel gezeten en zij zijn enthousiast om dit avontuur met ons aan te gaan. Een prachtige passende locatie voor ons evenement. Het enige wat we spannend vonden is het steppen langs de Oosteinderweg, qua veiligheid en afstand. Maar hier hebben we een briljante oplossing voor gevonden, daar hoeven de deelnemers zich geen zorgen over te maken.”

Uitdaging: 800 steps

Voorgaande jaren hebben Jacco en Jenifer het evenement met veel plezier bij voetbalvereniging FC Aalsmeer gehouden. Helaas was het bij de voetbalclub voor dit jaar niet mogelijk op deze datum. FC Aalsmeer stond zeker open voor andere data. Toch hebben Jacco en Jenifer besloten vast te houden aan deze datum, alle edities hebben immers plaatsgevonden op de eerste zaterdag van de maand oktober. En nog belangrijker, alle beschikbare steps hebben zij voor deze datum laten reserveren. Het huren van 800 steps is namelijk geen vanzelfsprekendheid meer. “Onze stepleverancier van voorgaande jaren is gestopt. De steps zijn in kleine aantallen verkocht aan derden. Het is een grote uitdaging om nog zoveel steps te vergaren! Mocht dit niet geheel lukken, dan zijn we creatief genoeg om ook nog een ander vervoersmiddel in te zetten. We gaan in ieder geval niet voor minder dan 800 deelnemers.” Jacco en Jenifer zijn alweer razend enthousiast geworden door alle voorbereidingen.

Opdrachten en verkleed komen

Het wordt weer een stepronde van circa 7 kilometer door Aalsmeer, in teamverband met onderweg superleuke opdrachten. De competitie tussen de teams maakt het weer spannend, zo ook hoe de teams die dag verkleed naar het evenement komen. Ook dit jaar na de finish weer een knaller van een feest met prijsuitreiking en live entertainment. “We pakken dit jaar groots uit, een jubileum moet goed worden gevierd! We zijn er trots op dat we klein zijn gestart en gegroeid zijn tot een traditioneel evenement voor Aalsmeer.”

De inschrijving start zaterdagochtend 6 juli om 8.00 uur ‘s ochtends. Gezien de ervaring aan grote animo en de nieuwe aanwas van potentiële deelnemers, adviseren Jacco en Jenifer de captains van de teams klokslag 8:00u te mailen naar stepbystepaalsmeer@gmail.com om zich met hun team aan te melden. De negende editie was namelijk binnen een uur uitverkocht! Zorg dat je de volgende gegevens in een mailbericht paraat hebt staan: naam en mobiele telefoonnummer van de captain, de teamnaam en het totaal aantal deelnemers van het team (inclusief captain). Let op: de minimale leeftijd van een deelnemer is 21 jaar. Een team mag minimaal uit zes en maximaal uit twaalf deelnemers bestaan. Zodra de aanmelding binnenkomt bij Step by Step, ontvangt de captain het inschrijfformulier, het reglement en de informatie over het ophalen van de kaarten. Het inschrijfformulier dient op de dag zelf, volledig met alle handtekeningen van de deelnemers te worden ingeleverd bij de aanmeldbalie. “We hopen uiteraard dat de enthousiasme voor het evenement dit jaar weer groot is! Wij kijken er weer naar uit om deze dag tot een succes te maken!”

Foto: Klaar voor de start van Step by Step, toen bij FC Aalsmeer, dit jaar bij The Beach. Foto: aangeleverd