Inloopbijeenkomst over Oosteindedriehoek

Aalsmeer – Op maandag 16 januari organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het concept bestemmingsplan en het concept exploitatieplan van het woningbouwproject Oosteindedriehoek. In het gebied tussen de Aalsmeerderweg, Legmeerdijk en de woonwijk Nieuw Oosteinde komen in totaal 853 woningen en een school.

De Oosteindedriehoek gaat bestaan uit drie buurten. Aansluitend op de wijk Nieuw Oosteinde komt een dorpse buurt met ongeveer 256 woningen, vooral eengezinswoningen en een beperkt aantal appartementen. Aan de zijde van de Legmeerdijk komt een stedelijke buurt met ongeveer 192 woningen, waarvan een groot aantal appartementen. En er komt een zogenaamde centrum-dorpse buurt met zo’n 404 woningen, waarvan een deel appartementen. In de totale wijk komen 25% sociale huurwoningen, 30% middeldure categorie huizen en 45% woningen in de vrije sector.

Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de inloop, die 16 januari van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvindt in het Raadhuis van Aalsmeer. Binnenlopen kan wanneer het uitkomt. De ontwikkelaar en vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven op het plan.