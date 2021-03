Initiatief voor (meer) kunst op de werkvloer

Aalsmeer – De één heeft een uitgebreid ondernemers-netwerk en de ander kent veel Aalsmeerse beeldende kunstenaars. Beiden hebben besloten hun krachten te bundelen waardoor er een stevige basis ontstaat en het geloof dat dit plan een grote kans van slagen heeft! Waar gaat het over? Kunst op de werkvloer! Daar maken Kirsten Verhoef (Sylt Support) en Janna van Zon (Huiskamermuseum) zich sterk voor. Kirsten: “Veel ondernemers zijn zich er niet of te weinig van bewust dat kunst binnen het bedrijf een grote toegevoegde waarde heeft. Meer werkplezier voor de werknemers en tevens voor zakenrelaties die het bedrijf bezoeken. Je geeft je onderneming een eigen ‘gezicht’ waarmee je je kan onderscheiden van andere ondernemers. Ik durf mijzelf wat kunst betreft nog geen ervaringsdeskundige te noemen maar ik weet wel, sinds er bij mij op kantoor een kunstwerk hangt, dat dit vaak tot mooie gesprekken leidt. Deze ontdekking wil ik graag delen met collega-ondernemers. Wat ik verder heel belangrijk vind, is dat je ook de Aalsmeerse kunstenaars een podium biedt. Voor hen is het interessant om in verschillende ruimtes waar publiek komt hun werk te laten zien.”

Ervaring en passie

Janna: “Hoe ik zo zeker weet dat kunst op de werkvloer een gunstige werking heeft? Dat is jarenlange ervaring vanuit mijn galerietijd. Soms op mijn aanraden, maar ook vaak op verzoek, zoals een directeur van een Psychiatrische inrichting – waarmee ik in de galerie een interessant gesprek had – mij vroeg iets te doen met kunst voor zijn patiënten. Het werd een groot succes, voor zowel personeel, bewoners als de bezoekers. Ik zag zoveel mooie ontroerende taferelen en mij werd verteld dat kunst tevens helpt – afleidt – tijdens de verzorging. Op een middelbare school kwam – op mijn initiatief – vanuit de kunstuitleen Amstelveen kunst te hangen in lokalen, gangen en trappenhuis. Er is nooit iets mis gegaan. In tegendeel, de leerlingen waren eerder nieuwsgierig, raakten geïnteresseerd. Binnen bedrijven waren er werknemers die in eerste instantie geen enkele belangstelling toonden, maar de kunst gingen missen wanneer er bij wisseling even geen kunst te zien was. Ook artsen zien het belang van kunst in hun wacht- en spreekkamers. In Aalsmeer zijn het makelaar Karin Eveleens die regelmatig exposities en openingen heeft en Ruud Vismans van The Beach. Beiden hebben inmiddels een wachtlijst van gegadigden. Dit toont aan dat er vanuit de kunstenaars ook veel belangstelling voor ons plan is.”

Kunst mag geen behang zijn

Janna vervolgt: “Wij richten ons op de Aalsmeerse kunstenaars. Het zou mooi zijn wanneer – net zoals er voor de ondernemers sinds kort is – een platform komt, waar kunstenaars zich kunnen profileren. Wethouder Wilma Alink staat hier positief tegenover. Zij juicht het steunen van kunstenaars binnen eigen gemeente toe. Er is zoveel know-how in Aalsmeer, ook wat betreft het adviseren van kunst in de openbare ruimte. Daar zou veel meer gebruik van gemaakt moeten worden. Het zal ook de belangstelling voor kunst bij bewoners van Aalsmeer versterken. Kijk maar eens naar het succes van de Kunstkasten, een initiatief van Lex Berghuis. Wij hopen op veel navolging, dat steeds meer creatieve geesten zich gaan inzetten om de kunst een groter podium te bieden dan nu het geval is. Kunst moet gezien worden daarvoor is kunst ook bedoeld. Maar, de kunst mag nooit behang worden. De kunstwerken verdienen een plek waar het goed te zien is. Dat is ons uitgangspunt.”

In overleg

Kirsten: “De kunstenaar en de ondernemer moeten er beiden hun voordeel uit kunnen halen. Wij zoeken naar kunstwerken die passen bij het bedrijf, natuurlijk gebeurt dat in overleg met de ondernemer. Er valt genoeg te kiezen.” De tentoonstellingen zullen vakkundig ingericht worden met assistentie van Trudy Rothe (KunstKas).

Janna tot slot: “Ik zie kunst en cultuur als balsem voor de ziel. Dat zal misschien in de oren van sommigen te hoogdravend klinken, maar het zijn de wetenschappers die met hun onderzoeken bewijzen dat kunst en cultuur de mensen gelukkiger, dus gezonder, maakt.”

Foto: Initiatiefnemers Kirsten Verhoef en Janna van Zon met geheel links Laura Tas, communicatie-adviseur bij de gemeente Aalsmeer.