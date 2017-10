Inès 1.000ste baby in Geboortecentrum

Amstelveen – Zaterdag 14 oktober om precies 5.56 uur is in het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland de 1.000ste baby van 2017 geboren. Niet alleen voor de kersverse ouders van de kleine Inès, maar ook voor Ziekenhuis Amstelland een feestelijk moment. De ouders van Inès zijn dolgelukkig met de geboorte van hun dochtertje. Ze werden verrast met champagne, beschuit met muisjes én een verrassingspakket voor moeder en baby.

Groei

Er is een grote groei in het aantal aanstaande moeders (en vaders) die het ziekenhuis weten te vinden. Daarom is begin dit jaar het Geboortecentrum uitgebreid van vier naar zes verloskamers. Ook biedt het ziekenhuis meer aanvullende voorzieningen, zoals aandacht voor lifestyle en de mogelijkheid om in bad te bevallen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Meer weten over bevallen in Ziekenhuis Amstelland? Elke maand organiseert het Geboortecentrum een bijeenkomst waar toekomstige ouders worden voorbereid op bevallen in het ziekenhuis. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 oktober. Informatie en aanmelden via: www.ziekenhuisamstelland.nl.