Inbrekers actief in Uithoorn

Uithoorn – In de week van zondag 24 tot vrijdag 29 september is ingebroken in een woning aan Op de Brunel. De oppas kon het huis niet meer in en sloeg alarm. Het cilinderslot bleek vernield te zijn. Eenmaal in het huis bleken alle deuren van kasten open te staan zowel op de begane grond als boven op zolder. De inbrekers hebben ook vernielingen aangericht. Over de bank is een fles champagne leeg gespoten en op enkele deuren en muren zijn met viltstift teksten geschreven.

Kerntrekken wordt het vernielen van de cilindersloten genoemd en bij een inbraak in een woning aan het Herman Gorterhof is hier ook gebruik van gemaakt. Deze inbraak heeft tussen maandag 25 en vrijdag 29 september plaatsgevonden. Ook hier hebben de dieven alle tijd genomen.

Alle kamers doorzocht

Alle kamers van de kruipruimte tot de vliering zijn doorzocht. Om niet gestoord te worden, waren de gordijnen dicht gedaan. In de nacht van donderdag 28 op vrijdag 29 september is eveneens ingebroken in een woning aan de Achterberglaan. Om binnen te komen is het slot van de voordeur open gebroken. Het hele huis is, net als bij de andere twee inbraken, geheel doorzocht. Mogelijk heeft de inbraak rond drie uur in de nacht plaats gevonden. Op dat tijdstip hebben de buren gestommel gehoord.

Extra alert

Op woensdag 27 september is tussen zeven en acht uur in de avond geprobeerd in te breken in een woning aan de Nijhoflaan. Geprobeerd was de scharnieren van de deur open te buigen. Dit is niet gelukt. De inbrekers zijn het huis niet in geweest. De politie waarschuwt inwoners om extra alert te zijn en bij onraad of het zien van verdachte personen 112 te bellen. Sluit ramen en deuren goed af en vergeet niet de schuur- of garagedeur ook op slot te doen!