Inbraak in woning Zijdstraat, iets gezien?

Aalsmeer – In de nacht van zondag 5 op maandag 6 juli ingebroken in een woning in de Zijdstraat. Tussen 03.50 en 04.05 uur hebben dieven zich toegang tot het huis verschaft.

Vermoedelijk is de voordeur van de woning geopend door middel van ‘flipperen’. Mogelijk is een zwarte Volkswagen Polo bij deze inbraak betrokken.

Wie meer informatie heet wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of doe een melding via politie.nl. Zaaknummer van deze inbraak in het Centrum is: 2020140552.