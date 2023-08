Aalsmeer – In de middag of avond van donderdag 3 op vrijdag 4 augustus is ingebroken in een woning in de Begoniastraat, dichtbij de Anjerlaan. De inbrekers zijn vermoedelijk via een raam naar binnen geklommen. De inbraak heeft tussen half vier ‘s middags op donderdag en kwart over drie in de vroege vrijdagochtend plaatsgevonden.

Iets gezien of camerabeelden ter beschikking? De politie hoort het graag via de website of bel 0900-8844. Zaaknummer is 2023176016.