Inbraak in woning aan de Uiterweg

Aalsmeer – Afgelopen twee weken is er in twee woningen in het Centrum ingebroken. Opvallend is dat de inbraken vooral plaats hebben gevonden tussen 18.00 en 21.00 uur. Eerdere woninginbraken in de Stommeer zijn eveneens aan het begin van de avond gepleegd.

Woensdag 5 december hebben dieven zich toegang verschaft tot een woning aan de Uiterweg (halverwege). De inbraak heeft tussen acht uur in de ochtend en vier uur ’s middags plaats gevonden. De politie doet onderzoek. Hulp wordt gevraagd van bewoners van de Uiterweg. Mogelijk zijn er bewoners en/of bedrijven die camera’s hebben hangen die ook gedeeltelijk de weg filmen. Mogelijk kunnen deze beelden helpen bij het opsporen van de daders.

De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Schroom overigens niet om contact op te nemen met de politie bij het zien van verdachte personen of situaties in uw straat of wijk. En zorg ervoor dat als u weg gaat, ook al is het maar voor even, dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn en laat een lichtje branden.