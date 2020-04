In de rij voor Oranje tompoucen en moorkoppen

Aalsmeer – Geen vrijmarkten, geen attracties op het Raadhuisplein, geen oranjeborrel in een café en geen live-optredens: Koningsdag 2020. Anders dan anders. Om het coronavirus de kop in te drukken worden inwoners gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar er wel een feestelijke dag van te maken. Vlag met wimpel uit, meezingen met het Wilhelmus en toosten via de televisie met de Koning.

Foto: Yvonne van Doorn.

Bij Koningsdag hoort natuurlijk ook oranje gebak, extra gezellig en lekker. De bakkers in Aalsmeer boden hiervoor veilig de mogelijkheid. Er was de dag en avond ervoor volop gebak gemaakt, heerlijke oranje tompoucen en moorkoppen en hiervoor wilden vele inwoners graag vroeg voor uit de veren én in de rij staan. In de Ophelialaan, op het Poldermeesterplein, in winkelcentrum Kudelstaart en in de Zijdstraat stonden inwoners vanaf vroeg in de ochtend tot het middaguur keurig, op veilige afstand van elkaar, op hun beurt te wachten.

Ook populair waren de drive-ins van Vooges in de Visserstraat en Müller aan de Stationsweg. Om de toestroom goed te begeleiden had Müller een ‘Koninklijke’ verkeersregelaar (Mike Multi) ingehuurd. Even na elf uur moest deze al de teleurstellende mededeling doen dat al het gebak uitverkocht was.

Ook Vooges moest voortijdig ‘nee’ verkopen. Met een wachtrij van zo’n 45 minuten en bijna geen tompoucen en moorkoppen meer, deed Vooges even voor twaalf uur de oproep om niet meer langs te komen. Degenen, die geluk hadden en gebak hadden weten te ‘scoren’, reageerden lovend over het gebak. “Het was de moeite waard om in de rij te staan”, aldus reacties op facebook. “Ze waren heerlijk.”