Aalsmeer: 196 corona-besmettingen erbij

Aalsmeer – Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft massaal stijgen. Dagelijks bijna 8.000 of meer Nederlanders die positief getest worden. Afgelopen dinsdag 20 oktober was het aantal nieuwe besmettingen liefst 8011. In een week tijd zijn er 55.587 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Er liggen 1859 coronapatiënten in ziekenhuizen, van wie 419 op de IC. In totaal zijn er nu 6814 bevestigde coronapatiënten overleden aan het virus. De cijfers van de wekelijkse bekendmaking. De meest gemelde besmettingen worden dagelijks geconstateerd in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag.

Er worden nog strengere regels verwacht in de Veiligheidsregio Amsterdam waar ook Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn onder vallen. De cijfers qua besmettingen in Aalsmeer zijn, net als vorige week, hoog. Er zijn in de periode van 7 tot 20 oktober 196 nieuwe besmette inwoners bijgekomen (per 100.000: 615,2). Er zijn opnieuw geen inwoners uit Aalsmeer opgenomen in het ziekenhuis, er is wel 1 overledene te betreuren. Wethouder Wilma Alink op twitter afgelopen zondag 18 oktober: “Vandaag in Aalsmeer 22 nieuwe positieve besmettingen erbij. Ik schrik ervan en hoop dat we ons allemaal houden aan de voorschriften om het aantal weer naar beneden te krijgen.”

Uithoorn en Amstelveen

In Uithoorn zijn er 174 besmettingen bijgekomen (per 100.000: 590,3) en in Amstelveen 569 (per 100.000: 620,7). Er zijn geen Uithoornaars opgenomen in het ziekenhuis en er is niemand overleden. In Amstelveen zijn 3 besmette inwoners naar het ziekenhuis vervoerd, 2 Amstelveners zijn overleden aan het coronavirus.

Afstand en handen wassen

De coronamaatregelen blijven dus onverminderd van kracht: Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf bij verkoudheidsklachten thuis en draag een mondkapje in publieke openbare gelegenheden.