Illusionisten Roy en Justin in het zonnetje gezet

Aalsmeer – De broers Roy en Justin Huiskens zijn donderdag 5 september gehuldigd in het gemeentehuis. De jeugdige inwoners zijn in juni uitgeroepen tot beste illusionisten duo van Nederland. Voor wethouder Wilma Alink aanleiding om hen in het zonnetje te zetten en te trakteren op een mooi boeket bloemen.

Roy en Justin Huiskens timmeren flink aan de weg en geven tal van shows. Ook in Aalsmeer worden evenementen regelmatig magisch opgeluisterd door de twee broers. Onlangs zijn de jongens en meisjes van kinderopvang Solidoe nog ‘betoverd’ en werd vol bewondering naar alle trucs gekeken. In april organiseerden Roy en Justin hun eerste Magic Dinner Night en met groot succes. De avond was in sneltreinvaart uitverkocht.

De twee illusionisten hebben voor hun shows behoorlijk veel attributen nodig en natuurlijk wordt met regelmaat nieuw materiaal aangeschaft. Tot eind augustus moest voor alle spullen de eigen bestelbus ‘strak’ ingericht worden als een optreden wachtte. Ook wat dit betreft zijn Roy en Justin gegroeid: Ze hebben nu hun eigen vrachtwagen! Twee inwoners om trots op te zijn en dat vindt wethouder Alink vast niet alleen… Gefeliciteerd magisch duo, ga zo door!

De nieuwe vrachtwagen van Roy en Justin (eigen foto).

Foto: www.kicksfotos.nl. Huldiging Roy en Justin Huiskens door wethouder Alink.