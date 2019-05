Ik Toon: Werk van Gert-Jan v/d Ham

Aalsmeer – Ik Toon-maand is een initiatief van KCA en Cultuurpunt. De maand is bedoeld om amateur kunstenaars en musici een podium te bieden. Naast de uitvoeringen en optredens is van van eind mei tot en met eind juni in De Oude Veiling een gevarieerde tentoonstelling te bekijken.

Ook dit jaar werken Aalsmeerse ondernemers in het centrum spontaan mee. In de etalages worden een of meerdere kunstwerken tentoongesteld. Dit jaar veel nieuwe gezichten die het er op wagen om hun creaties aan een groter publiek te tonen. Het is mooi dat die handreiking wordt gedaan! Veel amateurs stappen nu over een drempel die zij waarschijnlijk anders niet hadden durven nemen.

De Nieuwe Meerbode belicht vooraf aan de Ik Toon-maand een aantal deelnemende kunstenaars en hun werk. Deze week is dat Gert-Jan van der Ham.



Het werk van Gert-Jan van der Ham heeft een zweem weg van de Belgische magische realist Margritte. Niet zo’n verkeerde gedachte omdat Van der Ham zelf aan geeft dat zijn voorkeur uitgaat naar surrealistische voorstellingen. Hij combineert beelden, foto’s, indrukken en gedachtenspinsels, daar maakt hij een kleine eenvoudige schets van die de basis vormen voor het uiteindelijke schilderij. “Ik hoef maar om mij heen te kijken om te worden geprikkeld, ideeën te over!”

De volgende steekwoorden staan voor hem centraal: Beweging (soms mechanisch) kleur, licht, donker, verrassing en humor.

Van der Ham schildert voornamelijk met olieverf. voor de schetsmatige onderschildering gebruikt hij acrylverf dat sneller droogt. De bovenlaag is olieverf omdat dit mooiere diepere kleuren weergeeft en ook prettig schildert.

Tekenen en schilderen doet Gert-Jan naar eigen zeggen zijn hele leven. “Ik heb veel getekend en striptekeningen gemaakt. De laatste negen jaar heb ik veel olieverf schilderijen gemaakt en volg ook al jaren les bij SAKB (Stichting Amstelveense Kunst Belangen) bij Piet Reekers.” Eigenlijk vindt hij dit een overbodige vraag: “Of ik het leuk vind om te schilderen? Ik vind schilderen heerlijk! En hoop met mijn werk bij de kijker een glimlach te ontlokken, hen te laten genieten en te verbazen.”

Janna van Zon