Reddingszwemmen leren bij URB

Uithoorn – De Uithoornse ReddingsBrigade (URB) is één van de 180 reddingsbrigades die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Eén keer in de week op de donderdagavond wordt er les gegeven in zwembad ‘De Otter’ te Uithoorn van 18.30 tot 19.30 uur.

Op deze avond wordt geleerd hoe je onder andere een drenkeling moet redden, maar ook hoe je jezelf moet redden als je te water valt. Verder leer je onder andere bordjes/pop duiken, vervoers-en bevrijdingsgrepen en klos gooien. Eén keer per jaar is er in december afzwemmen. Het nieuwe seizoen start in januari.

Je kan lid worden van de URB als je 6 jaar of ouder bent en in het bezit bent van diploma’s A en B. Ben je boven de 15 jaar dan kan je meedoen aan: avondmarathons, zwemmend redden en bewaking bij evenementen (b.v. Sail Amsterdam).

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je interesse? Neem dan contact op met Raymond Goldewijk (urb.ledenadministratie@gmail.com) of kom langs op donderdagavond in het zwembad.