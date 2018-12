“Iedereen heeft recht op passend werk”

Aalsmeer – Maandag 10 december bracht wethouder Robert van Rijn samen met directeur Lex Vonk van AM Match een bezoek aan Loogman Groep aan de Aalsmeerderweg. Kees IJzebaart van Loogman gaf een rondleiding door het bedrijf en liet zien hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden binnen het bedrijf.

Wethouder Robert van Rijn: “Als wethouder Economie wil ik me meer in gaan zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ik vind dat iedereen recht heeft op passend werk. Het is mooi om te zien hoe Loogman Groep hier invulling aan geeft. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is meer dan zonnepanelen op je dak. Het gaat ook om investeren in mensen.”

De Loogman Groep heeft veel verschillende functies, voor elk wat wils. Ook biedt het bedrijf een interne MBO opleiding aan. Dit is ideaal voor iemand die geen startkwalificatie heeft. De samenwerking tussen AM Match en Loogman geeft 15 tot 20 mensen de kans op een baan. Deze mensen starten met een periode van drie maanden waarin ze onder begeleiding van een medewerker van de Loogman groep het bedrijf door en door leren kennen. En dat geldt natuurlijk ook andersom.

Lex Vonk: “Wat ik mooi vind aan de samenwerking met de Loogman Groep is dat deze mensen een kans krijgen om zich in drie maanden te bewijzen en te onderzoeken welke functie uiteindelijk het best bij hen past. Wij kijken uit naar de eerste definitieve plaatsing.”

AM Match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het doel van AM Match is om mensen die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden een nieuwe kans bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Meer informatie hierover op: www.ammatch.nl.