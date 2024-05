Huurappartementen Thamenhof bijna klaar￼

Uithoorn – In november 2022 gingen de eerste heipalen van nieuwbouwproject Thamenhof de grond in. Nu, in mei 2024, krijgen de eerste bewoners hun sleutel. Met in totaal 127 huurwoningen en 2 koopwoningen biedt het project nieuwe kansen voor mensen die hunkeren naar woonruimte. Tussen de Vuurlinie en de Koningin Maximalaan verrezen 3 nieuwe appartementsgebouwen, op ruime afstand van elkaar. Ze hebben een moderne uitstraling en zijn volgens de nieuwste milieu- en geluidsnormen gebouwd. Projectontwikkelaar Van Wijnen gaf op maandag 29 april een rondleiding aan wethouder Jan Hazen (Ontwikkeling).

Mooi woonwijkje

De wethouder is blij dat de woningen bijna klaar zijn. “De woningen en de ruimtelijke opzet zien er erg mooi uit. Als ook de inrichting van de buitenruimte klaar is, ligt hier een heel mooi woonwijkje.” De snelle realisatie, keurig binnen de afgesproken tijd, is goed nieuws in de huidige krappe woningmarkt. “Met dit nieuwe aanbod voor de sociale, midden- en vrijesectorhuur én 2 koopwoningen bevorderen we de doorstroming voor verschillende doelgroepen. Van starters en alleenstaanden tot complete gezinnen,” aldus wethouder Hazen.

Nog enkele woningen beschikbaar

Verhuurder Newomij is inmiddels gestart met toewijzing van de huurwoningen. De eerste kandidaten krijgen op 16 mei de sleutel; de rest volgt in fases tot na de zomer. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.hureninthamenhof.nl.

Op de foto (v.l.n.r.) Thomas Kannekens van Newomij, wethouder Jan Hazen, Marc van de Kant van Wijnen Projectontwikkeling en de projectleider van de gemeente Uithoorn. Foto: gemeente Uithoorn.