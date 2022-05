Noodhulp voor Oekraïne van Hervormde Gemeente

Aalsmeer – Bij de diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer is de vraag gekomen om hulpgoederen in te zamelen voor Oekraïne. Dit heeft in een kort tijdsbestek geresulteerd in een vrachtauto vol noodzakelijke goederen. De vrachtwagen is kosteloos ter beschikking gesteld, inclusief bemanning, diesel en tol; geweldig. Ook zijn er vier generatoren en jerrycans aangeschaft dankzij een bijdrage van stichting OSA van 2.500 euro. Bovendien is er een workshop geweest die ook 1.895,25 euro heeft opgeleverd.

De vrachtauto is inmiddels naar de grens van Hongarije en Oekraïne gereden en de spullen zijn daar gelost om vervolgens met kleine busjes het oorlogsgebied ingebracht te worden. Heel veel dank aan allen die meegewerkt hebben aan dit geweldige resultaat!

Het blijft overigens niet tot deze actie, de hulp gaat door. Er is op de bankrekening van de Hervormde Gemeente nog een bedrag van 2.600 euro binnengekomen en ook dit geld gaat besteed worden aan goederen voor Oekraïne.