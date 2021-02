Hulp en zorg in coronatijd in Aalsmeer

Aalsmeer – Corona eist zijn tol. Niet alleen voor mensen die getroffen zijn door COVID-19, maar ook voor mensen die het zwaar hebben door de maatregelen die het virus met zich meebrengt. Veel mensen missen de sociale contacten en de mogelijkheden om die op te zoeken. Anderen komen in financiële problemen, door teruglopende of gestopte inkomsten. En zo zijn er meer situaties die mogelijk kunnen leiden tot psychische problemen.

Natuurlijk kunnen inwoners altijd terecht bij hun huisarts, maar ook organisaties zoals Participe, Aalsmeervoorelkaar, Mantelzorg & Meer en Buurtwerk staan klaar voor mensen die hebben te lijden onder spanningen, problemen of eenzaamheid. Om dit te benadrukken publiceert de gemeente deze week een advertentie met contactgegevens van lokale organisaties, maar ook landelijke hulplijnen die voor iedereen toegankelijk zijn.

“Niemand staat er alleen voor”

Wethouder Zorg Wilma Alink wil op deze manier nogmaals aandacht vragen voor de mogelijkheden die de gemeente biedt om mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart te helpen: “Het is geen makkelijk onderwerp, maar het erkennen en uitspreken dat je je depressief of eenzaam voelt lucht op. Een ook als u andere problemen heeft, is er hulp. In Aalsmeer staat niemand er alleen voor. We hebben diverse organisaties die mensen graag verder helpen. Ik wil inwoners dan ook oproepen gebruik te maken van de hulp die voorhanden is. En als u niet weet waar u moet beginnen: neem dan contact op met het Sociaal Loket van de gemeente. Zij weten de weg in Aalsmeer.”

Wandelingetjes

Samenwerkingspartner Participe is een van de partijen die klaar staat voor inwoners. Zij is nu een initiatief gestart om mensen met elkaar te laten wandelen. Vanaf 16 februari liggen er gratis uitnodigingen voor een wandeling in diverse supermarkten en de bibliotheek. Wethouder Alink: “De wandelingetjes van Participe zijn een mooi middel om mensen in onze gemeente te verbinden. Ik hoop dat veel mensen hier aan mee zullen doen. Maar er is meer. Er is niet alleen hulp voor mensen die zich eenzaam of depressief voelen; ook voor bijvoorbeeld ouders die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen en het even niet meer zien zitten.”

Iedereen kan helpen

Kent u mensen die zich eenzaam of depressief voelen of iemand bij wie u dit vermoedt? Ook u kunt helpen. Door iemand te helpen om hulp te zoeken of om te beginnen gewoon door contact te zoeken met diegene. Wethouder Alink: “Als je vermoedt dat iemand het moeilijk heeft, kun je al helpen door oprechte interesse te tonen en bijvoorbeeld vragen te stellen zoals: hoe gaat het met je? Of: is er iets waar je mee zit en kan ik iets voor je doen of betekenen? Een klein gebaar kan een groot verschil maken.” Op onder andere de website van de Depressie vereniging is een betrouwbare test te vinden die u of uw naaste kunnen helpen bij het herkennen van de symptomen van depressie.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig of maakt u zich zorgen om iemand? Neem contact op met het Sociaal Loket in Aalsmeer via 0297-387575 of met een van de partners van de gemeente. Diverse landelijke hulplijnen zijn daarnaast 24 uur per dag bereikbaar: De Luisterlijn is er voor iedereen: 0900-0767. Bent u slachtoffer van huiselijk geweld of heeft u een vermoeden van huiselijk geweld? Bel 0800-2000. Denkt u over zelfmoord? Praat erover! Zelfmoordpreventie is bereikbaar via 0800-0113.