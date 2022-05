Huldiging zeven jubilarissen bij Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Op de bovenste verdieping van Floriworld, in de sky lounge, gaf Aalsmeers Harmonie zondag 15 mei een speciaal concert. Tijdens het concert werden namelijk de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook mochten alle jubilarissen een stuk uitzoeken dat zij graag wilden spelen. Zo ontstond een gevarieerd programma. In een goed gevulde zaal, met familie, vrienden, donateurs en andere belangstellenden, begon Aalsmeers Harmonie met Fire & Ice van Otto Schwarz. Vervolgens liet de Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, verschillende werken horen: filmmuziek van The Avengers, echte harmonie muziek zoals Flashing winds, klassieke stukken als American Suite en Eine kleine nachtmusik, muziek van Frank Sinatra, Benny Goodman en Adele.

Daarna was het aan voorzitter Dirk de Vries om de jubilarissen kort toe te spreken en te huldigen. Maar liefst zeven leden waren jubilerend: Margriet Verrips (25 jaar), Henk de Rooij (40 jaar), Joop de Jong (50 jaar), Joke van den Berg (50 jaar), Wilma Maarsen (55 jaar), Nella de Jong (55 jaar) en René Verhoeve (55 jaar). Na een toegift van de harmonie was het tijd om de jubilarissen te feliciteren, onder het genot van een hapje en een drankje.

Aalsmeers Harmonie heeft de afgelopen periode veel optredens gegeven. En het seizoen is nog niet ten einde. Op 12 juni speelt de Harmonie nog bij het Muziekfestijn Haarlem & Meer in Hoofddorp en op 28 juni sluit de Harmonie het seizoen af met een concertje bij ’t Kloosterhof. Kijk op www.aalsmeersharmonie.nl voor meer informatie. Enthousiast geworden? Muzikanten zijn altijd welkom om een keer mee te repeteren!

Foto: Van links naar rechts de jubilarissen: Joop de Jong, Joke van den Berg, René Verhoeve, Wilma Maarsen, Margriet Verrips, Henk de Rooij en Nella de Jong.