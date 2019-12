Aalsmeer – Tussen 23 november en 3 december is er ingebroken in een woning in de Goudenregenstraat. Via een aanbouw aan de achterzijde zijn de dieven bij een klapraam gekomen. Deze hebben ze vervolgens open gemaakt en zijn het huis ingegaan. De hele woning is doorzocht, diverse kasten en lades zijn overhoop gehaald.

Om op de aanbouw te komen, zijn de dieven op een vuilnisbak geklommen, die in de tuin stond. De politie doet onderzoek. Vooralsnog is de buit niet bekend.